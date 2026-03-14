藤枝はアウエイで大宮と対戦し、２－１で競り勝ちました。 藤枝MYFCは前半３５分に松木が先制点を挙げます。後半１２分にも同じく松木が追加点で２－０。その後大宮の猛攻に押し込まれ３５分に一点返されますが、耐え忍び、見事勝ち点３を獲得しました。これで３連勝です。 【J2・J3百年構想リーグEAST-B第６節＝NACK５スタジアム大宮】 RB大宮アルディージャ １（０前半１ １後半１）２ 藤枝MYFC