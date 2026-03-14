清水エスパルスはホームアイスタで岡山にPK戦で勝利し、３試合ぶりの白星です。 エスパルスは、オ セフンが後半１３分に先制点を挙げるも、３５分に追いつかれます。試合は１－１のまま終了し、エスパルスにとっては３試合連続のPK戦となりました。 ここで立ちはだかったのが、この日古巣対戦となったGK梅田。２本を止める活躍を見せ、PK４－２でチームに３試合ぶりの白星をもたらしました。この日が誕