国内初の大規模ポッドキャストフェス「ＪＡＰＡＮＰＯＤＣＡＳＴＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」が１４日、東京・赤坂サカス広場で開幕した。ラジオ・テレビ・新聞の垣根を越え、個人クリエイターまでが集結する異例の祭典。初日は１７の公開収録が行われ、人気タレントたちが爆笑トークで赤坂を熱狂させた。ＴＢＳＰＯＤＣＡＳＴ「永野はミスターＴＢＳ」のステージには、お笑いタレントの永野と、演劇・コントユニット「