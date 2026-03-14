台湾統一を見据えた中国からの圧力が強まる中、頼清徳総統はきょう、「どれほど大きな脅威があろうと台湾の民主主義は後戻りしない」と強調しました。頼清徳総統はきょう、台湾で直接選挙が実現して30年となることを記念したシンポジウムに出席しました。台湾メディアによりますと、このイベントで、頼総統は「総統選挙は『主権は国民にある』ことを象徴するものであり、民主台湾を確立した重要な節目だ」と述べました。また、「中