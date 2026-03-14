【動画】金鯱賞 とみチョイ｜https://youtu.be/Wtqqf8nD_0A テレビ東京・冨田有紀アナから『第62回金鯱賞（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第62回金鯱賞（GII）枠順2026年3月15日（日）1回中京2日 発走時刻：15時15分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 ドゥラドーレス（牡7 戸崎圭太）2-2 ジューンテイク（牡5 武豊）3-3 ジョバンニ（牡4 松山弘平）3-4 アーバンシック（牡5 三浦皇成）4-5