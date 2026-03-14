インターネットで配信される音声コンテンツ「ポッドキャスト」を手がけるラジオ、テレビ、新聞などが一堂に介する国内初の大規模イベント「ＪＡＰＡＮＰＯＤＣＡＳＴＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」が１４日、東京・赤坂サカス広場で開幕した。俳優の桐谷健太、一ノ瀬ワタルは、１０年来の友情でトークを繰り広げる番組「きりのせラジオ」（テレビ東京コミュニケーションズ）の公開収録を行い、２人の出会いのエピソードを語