◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）幕下で西２枚目・大花竜（立浪）が初めて十両の土俵に上がり、東十両１３枚目・島津海（放駒）を寄り倒した。初日から４連勝で勝ち越しを決め、場所後の新十両へ大きく前進した。勝ち越しをかけた大事な一番を前に、師匠の立浪親方（元小結・旭豊）や兄弟子の横綱・豊昇龍から「気合を入れて」と背中を押されていた。十両・明生からは、幕下以下と所作が異なる初めての