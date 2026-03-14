１１日、海南省瓊海市のライチ園で、実の付き具合を確認する彬荔合作社の李世武社長。（瓊海＝新華社記者／許雨深）【新華社海口3月14日】中国海南省瓊海（けいかい）市の彬村山華僑経済区で、ライチ栽培が拡大している。春の農繁期を迎え、ライチはすでに開花し、一部では実が付き始めており、果樹農家は花や実を守る管理作業や病害虫対策に追われている。同地区ではかつて栽培技術や科学的な管理が十分でなかったため