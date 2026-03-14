ひさしぶりに会った友人の変わり果てた姿…。彼女はやがて入院するまでに追い込まれてしまうのですが、兄は体調を心配しないどころが聞くに堪えない暴言を吐いたのです。妹はいまの奥さんに、かつての友人の姿を重ねていました。【まんが】宏樹の場合(ウーマンエキサイト編集部)