脳梗塞（こうそく）を発症して治療中のアイドルグループ「NuFEEL.（ニューフィール）」の鈴木愛來（さら、19）が14日、5月に手術を受けることを自身のX（旧ツイッター）で明かした。「5月に手術することが決まったので、両親に行田八幡神社まで連れてきてもらい、ご祈祷をしていただきました」とつづり、「そのお陰か今日はいつもより体調が良かったよ」と前向きな報告を。「みんなは元気かな？」とファンに呼びかけるように