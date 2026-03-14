バルセロナは14日、スペイン代表MFガビが15日に行われるセビージャ戦で出場可能であることを発表した。ガビは昨年9月、トレーニング中に右ひざを負傷。内側半月板損傷の治療のため手術を実施し、クラブは復帰まで4〜5カ月程度要すると発表した。ガビは先月にボールを使ったトレーニングを開始。実戦復帰に向けてトレーニング強度を高めていた。スペインメディア『マルカ』の11日付の報道では、10日に行われたUEFAチャンピオ