日本テレビ系にて、新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が4月7日からスタート。 MCとして菊池風磨（timelesz）の出演が発表されているが、このたび、もうひとりのMCとして俳優・畑芽育の出演が決定した。 ■「アーティストの皆さんの言葉や、音楽に込められた想いを丁寧に引き出していけたら」（畑芽育） 畑にとって番組MCを務めるのは今回が初めて。俳優として映画やドラマ、CMなど幅広い作品で活躍する畑