【3月14日 2025-26大同生命SVリーグ男子 第17節 ヴォレアス北海道×VC長野トライデンツ】4連敗中と勝利が欲しいヴォレアス北海道は、ホームで25連敗中のVC長野トライデンツと対戦しました。第1セットの序盤から、5点差つけられて追いかける展開。それでもこの試合チームトップ13得点のアタックを決めたティモ・タンメマー選手が一時同点に追いつく活躍を見せますが、VC長野トライデンツのレシーブや