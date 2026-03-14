今春4月より毎週火曜よる24時24分〜24時54分にて放送 日本テレビ系の新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（読み：よるのおと）。初回は4月7日（火）24時24分スタート。初回放送に先駆けた特番を3月31日（火）25時29分〜25時59分 関東ローカルで放送する。先日、MCとして菊池風磨（timelesz）の出演を発表したが、この度、もう一人のMCとして畑芽育の出演が決定！畑にとって番組MCを務めるのは今回が初めて。俳優として映画