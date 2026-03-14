2026年3月13日、中国のポータルサイト・捜狐に「『呪術廻戦』続編で回収されなかった2つの伏線」と題した記事が掲載された。記事は、「数日前、9カ月にわたって連載されてきた『呪術廻戦』の続編漫画がついに完結した。多くの読者は円満な結末を期待していたが、作品は完結したにもかかわらず、物語には大量の未回収の伏線が残されたままとなり、ネット上では作者の芥見下々氏に対し、あまりにもいい加減だと不満の声が上がってい