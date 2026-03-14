松島輝空卓球のチャンピオンズ重慶は14日、中国の重慶でシングルス準々決勝が行われ、男子は松島輝空（木下グループ）が昨年の世界選手権王者で世界ランキング1位の王楚欽（中国）を4―2で破り、4強入りした。張本智和（トヨタ自動車）も準決勝に進んだ。女子は張本美和（木下グループ）と大藤沙月（ミキハウス）がともに中国選手に勝って、4強入りを決めた。（共同）