１４日午後７時３０分前、大阪市北区国分寺の集合住宅で、「自宅に帰ったら妻が倒れている」と男性から１１９番があった。救急隊員らが駆けつけると、集合住宅の一室で女性が倒れているのが見つかり、現場で死亡が確認された。遺体には外傷があり、大阪府警大淀署は、殺人事件の可能性もあるとみて調べている。同署によると、女性はこの一室に住む野村博美さん（７４）。現場は大阪メトロ天神橋筋六丁目駅から北東に約２００