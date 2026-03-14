プロ野球界を代表する王貞治さんの「一本足打法」やイチローさんの「振り子打法」はバッティング時にタイミングを取りやすくする――。そんな通説を裏付ける研究論文を、静岡大情報学部・宮崎真教授（５４）らが発表した。研究グループは、狙い球に合わせて足を動かすことで、様々な球速に対応しやすくなる可能性を実験データで示した。野球の打者は、過去に見た投球の球速やタイミングの平均を脳で学習し、それを頼りに次の打