【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第９日の１４日、アルペンスキー女子回転（座位）で村岡桃佳（トヨタ自動車）が７位に入り、同種目の立位で本堂杏実（コーセー）は１０位だった。距離スキーの混合オープン１０キロリレーで日本（新田、森、川除）は７位、混合１０キロリレーの日本（源、岩本啓、阿部、岩本美）は８位。アイスホッケーの日本は７、８位決定戦でスロバ