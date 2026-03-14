赤色灯14日午後4時50分ごろ、兵庫県明石市大久保町のコンビニ前の歩道で、小学生の男児（7）が右折してきた乗用車にはねられ死亡した。県警は自動車運転処罰法違反（過失傷害）容疑で、乗用車を運転していた会社員諸岡一男容疑者（58）＝同県加古川市＝を現行犯逮捕した。過失致死に切り替えて調べる。県警によると、亡くなったのは明石市の久野結翔さん。容疑者は市道から右折してコンビニ駐車場に入ろうとしたところ、気付か