桜花賞トライアルはアネモネSで全て終了した。主役候補多数で混戦必至の顔触れ。中心はG1馬スターアニス。同舞台の阪神JFを制覇、中団からメンバー2位タイとなる上がり3F34秒5の脚で鮮やかに差し切った。中京2歳S（2着）からの1F延長が奏功。同世代のマイル路線では一歩リードしている。クイーンCの勝ちっぷりが良かったドリームコアにも注目。東京マイルで3戦3勝。阪神は初参戦だが、広い外回りコースへの適性は高そう。骨折