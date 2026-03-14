「オープン戦、巨人−日本ハム」（１４日、東京ドーム）昨年限りで現役を引退した長野久義氏（４１）が引退試合に臨み、最終打席で中前打を放ち、大歓声に包まれた。試合後、長野氏は０６年ドラフト会議で指名を受けながら、入団することがなかった日本ハムの当時のスカウト部長、山田正雄氏も来場していたことを明かした。「０６年のドラフトの時の当時スカウト部長の山田さんがいらっしゃって。今日が最後だということで