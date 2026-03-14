５回、ピンチを切り抜け笑顔の横浜ＤｅＮＡ・入江＝横浜（花輪久写す）ＤｅＮＡの入江がオープン戦に初登板し、５回を３安打無失点と好投した。五回から２番手で登板し、最速１５２キロの直球とフォークを軸に、打者を封じた。今季から先発に転向し、長いイニングで持ち味の球威を維持することをテーマに掲げる。動作解析で投球動作の連動を見直し、球の出力にこだわった。小杉チーフ投手コーチは「（球速）１５０キロ以上を