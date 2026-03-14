ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関１１ｔｈ日本財団会長杯」が１４日、開幕した。大井清貴（４０＝山口）は短期決戦で重要な初日の２走を１、３着。上々の滑り出しとなった。前半は１Ｒでいきなりのイン戦だったが、無難にＳを決めて先マイから押し切り態勢。後半は３コースからＳで後手に回ったが、スリットからは伸び返し気味。道中で葛原大陽に競り負けたものの、最後まで離されなかった。「３０日の休み明けで１Ｒの１号