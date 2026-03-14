ボートレース蒲郡の「蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ」は１４日、予選３日目が行われた。仲口博崇（５３＝愛知）は、初日は２着２本の順調な滑り出しかと思いきや、２日目は５着２本と精彩を欠いた。迎えた３日目前半３Ｒは４カドから３着。後半１０Ｒのイン戦はきっちり逃げ、今節の初勝利となった。「いい時の蒲郡と比べると全然だけど、決して悪くない。良くも悪くもない感じ。このエンジンは島村隆幸