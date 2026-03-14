ボートレース福岡の「福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設３６周年記念競走」は１４日、準優勝戦が行われた。常住蓮（２５＝佐賀）は２枠で登場した準優１２Ｒ、１Ｍは野間大樹の思い切ったツケマイにやや窮屈なターンとなったが、うまく抜け出して一気に加速。バックで野間をとらえて先頭に浮上。そのまま１着でゴールし、今年３度目の優出を果たした。巧みなハンドルも光ったが、目を引いたのが強烈なパワーだ。「ペラをやり