愛知県稲沢市にある高校の学生寮で食事をした生徒11人が、下痢や腹痛などの症状を訴え、県はノロウイルスが原因の食中毒と断定し、給食などを提供する受託会社に対し、寮での営業を禁止するよう命じました。 【写真を見る】ノロウイルス食中毒が発生 愛知・稲沢市の高校の学生寮で食事をした男子生徒11人…下痢・腹痛・嘔吐などの症状 給食業務の受託会社が寮での営業禁止に 愛知県によりますと、今月12日に県内の医療機関から「