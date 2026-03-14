【モデルプレス＝2026/03/14】女優の畑芽育が、4月7日よりスタートする日本テレビ系新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜）でMCを務めることが決定した。timeleszの菊池風磨とタッグを組む。【写真】23歳美人女優「雰囲気変わりすぎ」金髪ハイライトの新ヘア披露◆畑芽育、初MCで菊池風磨とタッグMCとして菊池の出演が発表されている本番組。この度、もう一人のMCとして畑の出演が決定した。畑にと