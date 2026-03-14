ノルディックスキー距離混合10キロリレーで銀メダルを獲得し、国旗を掲げるオレクサンドラ・コノノワ（左から2人目）らウクライナ選手＝14日、イタリア・テーゼロ（共同）【テーゼロ共同】「毎日生き延びることを考えながら練習した」。ミラノ冬季パラのバイアスロンなどで金を含むメダル4個を取ったコノノワ（35）は、2児の母として砲撃の恐怖の中でトレーニングした。IPCによると、幼い頃の骨髄炎で右腕に発育障害が残った。