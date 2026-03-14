人気シリーズの劇場版第2弾として2026年3月6日(金)に公開されると3日間で22万5000人を動員し、興行収入3億円超えの大ヒットスタート。公開2周目週末までに43万人を動員している『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の大ヒット記念舞台挨拶付き上映が大阪ステーションシティシネマで行われ、主人公リムル・テンペスト役の岡咲美保さん、ゴブタ役・泊明日菜さんが登壇しました。【公式】「劇場版 転生したらスライムだ