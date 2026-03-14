timeleszの菊池風磨さん（31）がMCを務めることが発表されていた、日本テレビの新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』にもう一人のMCとして、俳優の畑芽育さん（23）が出演することが決定しました。俳優として映画やドラマ、CMなど幅広い作品で活躍する畑さんですが、番組MCを務めるのは初めてです。就任を受け、畑さんは「俳優として作品に向き合う中で、主題歌や挿入歌など、音楽が物語の感情を何倍にも広げてくれる瞬間に