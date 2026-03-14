俳優の畑芽育が、日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（4月7日スタート、毎週火曜深0：24〜深0：54）のMCを務めることが14日、発表された。畑にとって番組MCを務めるのは今回が初めてとなり、先立って発表されていた菊池風磨（timelesz）とともに初のレギュラー音楽番組MCを務める。【場面写真】菊池風磨が思わず制止…求め合う濃厚キス同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込