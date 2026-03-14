プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、絶対に行きたくない居酒屋の特徴について語る場面があった。「居酒屋」の話題になると、フワちゃんは「汚い居酒屋には行きたくない、なぜかというと不潔だから。別に私自身が清潔な人間とは言いませんよ。私だってお風呂に入らないまま寝てしまうことも、結構たくさんありますし」と語る。「そういうちょっとしたのはいいんだけど