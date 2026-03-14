フリーアナウンサー有働由美子（56）と俳優で歌手の松下洸平（39）がMCを務める日本テレビの音楽番組「with MUSIC」（土曜後10・00）が14日に最終回を迎えた。最後を飾るトークゲストとして「ゆず」が出演し、名曲「サヨナラバス」を披露して番組を締めくくった。北川悠仁が曲の最後に「with MUSIC、お疲れさまでしたー！」と絶叫すると、MCの2人はありがとうございました」と頭を下げた。有働は「2年間『with MUSIC』お疲れ