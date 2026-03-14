イギリスの伝説的バンド「モーターヘッド」のギタリスト、フィル・キャンベルさんが死去したことが14日、わかった。64歳だった。本人と3人の息子によるバンド「Phil Campbell and the Bastard Sons」の公式SNSを通じて訃報が伝えられた。同バンドのXで「私たちの最愛の父、フィリップ・アンソニー・キャンベルが逝去したことを、深い悲しみとともにお知らせいたします。父は複雑な手術を受けた後、集中治療室で長く闘い抜き、