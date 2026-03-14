韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」から、人気ツールアイテム「アイラッシュカーラー」が新色を加えた全4色展開で登場します。これまでリップやアイメイクのカラー提案で注目を集めてきたロムアンドが、まつ毛の“角度”に着目して開発したアイテム。日常使いしやすい設計とデザイン性を兼ね備えたビューラーです。2026年3月中旬(※1)より全国のドン・キホーテ限定(※2)で