ＪＲ宇都宮駅西口の再開発事業を巡り、宇都宮市は１３日、建築物の防火に関する市消防局の審査でミスがあったと発表した。追加工事が必要になったことから市は建築主に約１億１１１万円を賠償するとし、担当職員らを懲戒処分した。同日の市議会議員協議会で明らかにした。審査にミスがあったのは、宇都宮駅西口で建設中のマンションと店舗の複合ビル（地上２０階、地下１階）。２０２２年１０月、設計者から、マンション部分