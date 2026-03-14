◇オープン戦巨人1―8日本ハム（2026年3月14日東京ドーム）開幕ローテーションの当確ランプをともすには十分な内容だった。日本ハムの大卒3年目左腕・細野晴希投手（24）が先発し、5回2/3を投げ5安打1失点と上々の投球を披露した。「5、6回はちょっと課題が残ったかなと思うんですけど、それまでは良い力感で投げられたので、まあ全体的にはまあまあだったんじゃないかなと思います」カットボール、スライダーなど変化