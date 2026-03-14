柔道女子４８キロ球のパリ五輪金メダリスト、角田夏実さん（３３）が１４日、Ｋ−１元王者の魔裟斗氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場。格闘技界からの誘いがあることを明かした。角田さんが魔裟斗氏に柔道を指導する企画が展開され、終盤に魔裟斗氏から「いろいろオファーもあるらしいじゃないですか？」と問われると、「正式とかではないんですけど、寝技がメインで柔道をやってたので、『そのへん、どうか』って話はあったり