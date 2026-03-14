公明党は14日、臨時の党大会を開き、来年に行われる統一地方選で党に所属する地方議員は中道改革連合としてではなく、公明党として候補者を擁立する方針を確認しました。公明党竹谷とし子 代表「今回は公明、立憲、それぞれで候補者を擁立する。『中道」の塊を国政においても、また地方においても大きくしていく、議席を最大化していくということの方針としては変わりはありません」先月おこなわれた衆議院選挙を前に、公明