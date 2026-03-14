山形県内で今季に捕獲されたサケの数が１万２９２９匹に落ち込み、記録のある１９７９年以降最低だったことが県のまとめでわかった。近年の海水温の上昇が原因で、孵化（ふか）用の親魚も確保できず。県内の孵化場の約半数が今季の放流を見送る事態となっている。県水産振興課によると、サケ漁は昨年末で終了し、前年の捕獲数（５万２０４２匹）と比較して４分の１以下に激減。温暖化で日本海の海水温が上昇していることが原因