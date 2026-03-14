【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第９日の１４日、アルペンスキー女子回転（座位）で村岡桃佳（トヨタ自動車）が７位に入り、同種目の立位で本堂杏実（コーセー）は１０位だった。本堂は回転（立位）を１０位で終えた。１回目は序盤にポールが顔に当たってゴーグルがずれて１３位。２回目に気を取り直してタイムを縮めて順位を上げた。今大会は滑降での途中棄権から