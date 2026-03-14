フォークデュオ「ゆず」の北川悠仁（49）と岩沢厚治（49）が14日放送の日本テレビ「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演し、地元・横浜のホールのこけら落としにまつわる切ない思い出を明かした。番組では、ゆずが“横浜で一番こけら落としを任されているアーティスト”だと紹介。2020年のぴあアリーナMM、23年のKアリーナ横浜、24年の横浜BUNTAIでこけら落とし公演を行っており、岩沢は「横浜で建設ラッシュも凄くて」と説明