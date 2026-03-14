◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が、引退試合を行った巨人・長野久義氏をねぎらった。試合後の取材で、真っ先に長野氏の名前を出し、「今日、試合前に急に『引退試合をさせてもらいます。よろしくお願いします』って、わざわざ監督室まで来てくれた。わあ、すごいいい人間性持っているなと思った」。相手チームの監督にまで配慮する長野氏の謙虚な姿勢に感銘を受けた