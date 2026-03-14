俳優・宮世琉弥と人気女性アイドルの２ショットが話題になっている。１３日に「ＴＯＨＯＫＵＨＥＡＲＴＦＥＳ」に出演した宮世は、１４日までに自身のインスタグラムを更新。感謝をつづり、「宮城の皆さまの前で歌うことができて、本当に嬉しかったです。会場の皆さんと一つになれたような気がして、とても幸せな時間でした」と感想を語った。また、「ももいろクローバーＺ」百田夏菜子に会ったことも報告。「小学生の頃