【モデルプレス＝2026/03/14】14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」が開催された。ここでは同イベントに登場したイケメンをまとめて紹介する。【写真】「TGC」に出演したイケメンまとめ◆「TGC」アーティストトップバッターはSTARGLOWBMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が、アーティストステージトップバッターで「Green Light