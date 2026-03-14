セレモニーでスタンドの声援に応える長野久義さん＝東京ドーム巨人などで活躍して昨季で現役を退いた長野久義さんが14日、引退試合として東京ドームで行われた日本ハムとのオープン戦に巨人の一員で臨み、八回に代打で中前打を放った。阿部監督は、現役時代もともに戦った長野さんが引退試合で快打した姿に「こうやって（引退して）何もしていない人が打つんだからね。やっぱり天才だよね」と称賛した。打線は計8安打で1得点に