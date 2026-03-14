俳優の杉浦太陽さん（45）、タレントの辻希美さん（38）、長女の希空さん（18）たち親子が14日、取材会に登場。今後の夢を語りました。■親子で初ランウェイへ3人はこの日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。親子そろってランウェイに立つのは初めてです。開演を前に、辻さんは「ステージの経験でいうと希空がいちばん経験があるので、今日は