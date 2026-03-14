野球日本代表(侍ジャパン)の岡本和真(トロント・ブルージェイズ)が有名サッカークラブのTシャツを着用し、反響を呼んでいる。15日のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝ベネズエラ戦に向け、アメリカのマイアミで調整中の侍ジャパン。岡本とともに参加している菅野智之(コロラド・ロッキーズ)が13日に自身のX(@sugatomo18)を更新し、「今日もお疲れ様でした!」と、読売ジャイアンツ時代のチームメイトでもある岡