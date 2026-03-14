[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 名古屋0-3神戸 豊田ス]3万人を超える大観衆が集まったスタジアムから思わずため息が漏れた。名古屋グランパスは1点ビハインドの前半33分、FW山岸祐也が右サイドから上げたクロスをファーサイドで受けたMF中山克広がボールコントロールからシュートを狙いに行く。しかしボールがやや足下に入ると、素早く相手DFも対応。仕掛けたところで倒れたが、レフェリーの笛が鳴ることはなかった。この場